В южноуральском районе власти выкинули на ветер почти 150 миллионов рублей

В Аргаяшском районе чиновники выбросили почти 150 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», контрольно-счетная палата Челябинской области подвела итоги ревизии, прошедшей в Аргаяшском районе.

Аудиторы проверяли использования бюджетных средств властями муниципалитета и отдельных территорий, а также бюджетными учреждениями в 2019 – первой половине 2020 года. Результаты проверки оказались удручающими.

Так, в ходе аудита сотрудники контрольно-счетной палаты выявили нецелевое использование бюджетных средств на общую сумму 5,1 млн рублей, факты избыточного и безрезультатного расходования бюджетных средств на общую сумму 133,6 млн рублей. Кроме того, районный бюджет недополучил 6,4 млн рублей неналоговых доходов.

При этом, например, расходы бюджета Аргаяшского района в 2019 году едва превысили 1,5 миллиарда рублей. Таким образом, за полтора года южноуральские чиновники потеряли или использовали впустую десятую часть годового бюджета.

«Выявлены нарушения законодательства при осуществлении функций по управлению и распоряжению имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, в том числе, при передаче объектов недвижимого имущества в безвозмездное пользование и в аренду, при закреплении имущества на праве оперативного управления и хозяйственного ведения. На счетах бухгалтерского учета не был отражен 1 381 объект недвижимого и движимого имущества, в то же время балансовая стоимость имущества казны была завышена в учете на 117,6 млн рублей», – говорится в отчете аудитора.

Копии документа направлены в прокуратуру Челябинской области, а также в следственное управление СКР по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.11.20

#Еётамнет: Челябинск заваливают дорожными реагентами. / Челябинцы начали сбор подписей под петицией против закрытия детской урологии в ОКБ-3. / В Челябинской области от коронавируса за сутки умерли 7 человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»