Власти Челябинска испугались судебных разбирательств с энергетиками

Мэрия Челябинска пытается уйти от судебного разбирательства с компанией УСТЭК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», противостояние между челябинскими депутатами и гарантирующим поставщиком тепловой энергии спровоцировало нежелание энергетиков заниматься уборкой закрепленных за ними теплотрасс.

Сначала компания попыталась отменить норму, обязывающую предприятия убирать закрепленную за ними территорию и содержащуюся в Правилах городского благоустройства (разбирательство по этому делу продолжается). А затем подала в Челябинский арбитражный суд иск «о признании незаконным бездействия Челябинской городской думы по неисполнению обязанности по установлению порядка предоставления и закрепления прилегающих территорий с целью их содержания за ответственными за эксплуатацию зданий, строений, сооружений лицами».

Напомним, правила благоустройства долгое время были камнем преткновения в отношениях городских властей и местного бизнес-сообщества. Городская дума настойчиво пыталась обязать предпринимателей следить за порядком и заниматься уборкой прилегающих к их зданиям территорий, что бизнесу совершенно не нравилось: предпринимательское сообщество настаивало на том, что именно мэрия обязана отвечать за чистоту и порядок в городе.

Наличие обязывающей предпринимателей нормы послужило причиной нескольких представлений прокуратуры об отмене правил благоустройства.

Однако постепенно власти смогли настоять на своем, и, кажется, все смирились. Но подобная ситуация показалась неприемлемой для компании УСТЭК, приехавшей в Челябинск из Кургана. Суд первой инстанции отказал энергетикам в иске об отмене правил благоустройства, и сейчас его рассмотрение перенесено в Санкт-Петербургский апелляционный суд.

А вот обращение компании в арбитраж, кажется, не на шутку обеспокоило городские власти. И буквально за неделю они существенно скорректировали свою позицию. Так, в минувший понедельник, 23 ноября, председатель городской думы Андрей Шмидт был безапелляционен. «Честно говоря, непонятно, почему уважаемая организация не хочет убирать закрепленную за собой территорию, хотя весь мейнстрим и все движения в городе Челябинске направлены на то, чтобы город был чистый, красивый и нарядный», – возмутился спикер.

Прошла всего недели, и внезапно мэр Челябинска Наталья Котова поручила провести специальное заседание с участием депутатов, чиновников, своего зама по городскому хозяйству Александра Астахова и представителей УСТЭК, причем сделать это до судебного заседания.

Остается лишь гадать, что так перепугало челябинских чиновников.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.11.20

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