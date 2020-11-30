В Копейске муниципалы платили за невыполненные работы по благоустройству

В Копейске прокуратура выявила факты оплаты заказчиком невыполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Копейска провело проверку выполнения работ по благоустройству территории города в рамках освоения бюджетных средств на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда».

В 2020 году рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» МУ «Городская служба заказчика» заключило 5 муниципальных контрактов на проведение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий на общую сумму около 47 млн рублей.

В ходе проведенной совместной выездной проверки с участием представителей контролирующих органов выявлены нарушения законодательства при исполнении муниципальных контрактов.

Один из договоров был заключен с ООО «УралДорСтрой» сроком до 15 ноября 2020 года.

В октябре в ходе осмотра трех объектов благоустройства общественных территорий и изучения представленных актов приемки выполненных работ выявлены факты принятых и оплаченных, но не выполненных работ на общую сумму свыше 1,8 млн рублей. Так, при благоустройстве сквера «Книга памяти» по улице Хохрякова были оплачены невыполненные работы п устройству металлических пешеходных ограждений, установке скамеек, монтажу светильников на общую сумму 922 тыс. Рублей, при благоустройстве сквера «Ветеран» на улице Ленина – работы по уходу за газонами, подготовке стандартных посадочных мест, установке скамеек и урн на сумму 746,9 тыс. Рублей, при благоустройстве сквера по улице Молодежная – работы по посадке цветов на сумму 157,3 тыс. рублей.

Прокуратурой города начальнику муниципального учреждения и директору ООО «УралДорСтрой» внесены представления об устранении выявленных нарушений закона.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, выявленные нарушения устранены фактическим исполнением, к дисциплинарной ответственности привлечено 3 должностных лица.

Кроме того, начальнику МУ «Городская служба заказчика» объявлено предостережение о недопустимости нарушения федерального законодательства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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