На Южном Урале объявлено экстренное предупреждение в связи сильными морозами

В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, 1-5 декабря в отдельных районах региона ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов и более ниже нормы.

Так, грядущей ночью температура воздуха может опуститься до минус 27 градусов Цельсия. Днем 1, 2 и 3 декабря в разных районах области будет не выше минус 15 – минус 17 градусов.

В связи с низкими температурами повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, ростом пожаров в жилом секторе, увеличением случаев общего переохлаждения и обморожения, увеличения количества ДТП.

Челябинск, Павел Зварзин

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