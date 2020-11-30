В Каслях врачи местной больницы по несколько дней не подходят к пациентам

Каслинская районная больница вышла на первое место в Челябинской области по числу жалоб пациентов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», люди жалуются на долгое ожидание скорой, на то, что врачи не назначают госпитализированным лечение, а иногда и сутками не подходят к пациентам. Так, одна из женщин, пролежавшая в больнице 10 дней, утверждает, что за все время видела врача не более 3раз.

Сейчас в ситуации, сложившейся в учреждении, разбирается региональный минздрав.

Касли, Ольга Арсентьева

Касли. Другие новости 30.11.20

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