Челябинцам, пытавшимся доставить наркотик в колонию с помощью арбалета, вынесли приговор

Вынесен приговор молодым людям, пытавшимся перебросить наркотическое средство в колонию в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд Челябинска признал 17-летнего и 18-летнего местных жителей виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Судом установлено, что в марте 2020 года молодые люди собирались перебросить на территорию исправительного учреждения 23,72 грамма гашиша.

Для этого они приобрели арбалет и стрелы и по пути следования на такси в колонию, находясь на заднем сиденье автомобиля, приматывали наркотик к стрелам.

В ходе проведения оперативных мероприятий соучастники были задержаны на территории Ленинского района Челябинска, при задержании изъят гашиш, арбалет, стрелы, скотч и сотовые телефоны, содержащие переписку, подтверждающую покушение на сбыт указанного вещества.

17-летнему обвиняемому, занимающему наиболее активную роль в совершении преступления, суд назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Он взят под стражу в зале суда.

Второму соучастнику назначено 3 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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