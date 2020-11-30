Суд решил судьбу челябинца, превратившего сожительницу в факел

Житель Челябинска осужден за причинение сожительнице смерти по неосторожности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Калининский районный суд признал жителя Челябинска виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Судом установлено, что ночью 1 января этого года в ходе конфликта с сожительницей челябинец плеснул ей на ноги и диван, на котором она находилась, жидкость для чернения колес, в состав которой входит керосин, после чего поджег зажигалкой. В результате женщина получила ожоги 80% поверхности тела, от которых скончалась в больнице.

Мужчина признал вину частично, раскаялся в содеянном, заявив, что не хотел плескать жидкость на супругу, хотел плеснуть на палас, поджигать ее не хотел и не думал, что чернитель так сильно горит.

Виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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