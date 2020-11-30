Рыбаки-любители пожаловались на чиновника мэрии Челябинска, гонявшего их с озера

Рыбаки призвали мэра Челябинска Наталью Котову приструнить ее подчиненного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обращение на имя главы Челябинска направил общественник Михаил Акатьев после очередного конфликта на озере Урефты. Об этом он рассказал на странице общественной организации «Комитет по рыболовству, рыбоводству и охране природы» в социальных сетях.

По словам рыбаков, в минувшую субботу, 28 ноября, начальник управления делами мэрии Челябинска Леонид Лопатин на снегоходе выгонял рыболовов с озера, угрожая штрафами якобы за нарушение закона. Правда, как только мужчины начали видеосъемку на сотовый телефон, мужчина поспешил ретироваться.

«Сомневаться в том, что человек, приехавший на снегоходе, является именно муниципальным чиновником Лопатиным Леонидом Леонидовичем не приходится. Много раз видел его лично на озерах Урефты, Агачкуль, Ачликуль», – написал Михаил Акатьев.

После общения с рыбаками общественник направил обращение мэру Челябинска Наталье Котовой с просьбой разъяснить, какие действия производил ее подчиненный на озере Урефты 28 ноября, имеет ли право муниципальный чиновник «лично оказывать давление на граждан, явно лоббируя интересы частного предпринимателя (долгое время на озере длится противостояние между рыбаками-любителями и коммерческой фирмой), а также дать правовую оценку действий чиновника, если это, действительно, был он.

Челябинск, Виктор Елисеев

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