Дефицит южноуральского бюджета в 2021 году превысит 12 процентов от запланированных доходов

В Челябинской области озвучили основные показатели бюджета на 2021 год.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном правительстве, доходы на 2021 год прогнозируются на уровне 185,5 млрд рублей. Расходы – 208 млрд рублей.

Дефицит бюджета составит 22,5 млрд рублей, или более 12% от запланированных доходов.

Покрывать дефицит собираются за счет коммерческого кредита.

Власти обещают сохранить финансирование начатых и согласованных ранее социально важных объектов в сфере образования, здравоохранения, спорта, а также увеличить траты на здравоохранение, социальные обязательства (проиндексировать на 4% все региональные выплаты), образование (+7%).

Обещают увеличить и расходы бюджета на экологию. В частности, в планы 2021 года включены:

– финальный этап рекультивации Челябинской городской свалки

– проекты рекультивации свалок в Миассе, Златоусте, Троицке, Верхнем Уфалее, Озерске, Магнитогорске

– завершение создания мусоросортировочного комплекса и проект полигона в Южноуральске, проект новой очереди полигона в Сатке

– очистка рек Миасс и Ай;

– рекультивация мазутохранилища в Златоусте;

– увеличение в 1,5 раза финансирования программы «Чистая вода».

Челябинск, Павел Зварзин

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