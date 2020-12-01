Всегда получается рынок: челябинские бизнесмены снова пытаются ворваться в охранную зону памятника Курчатову

В охранной зоне памятника Курчатову в Челябинске начали возводить торговый павильон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередной конфликт разворачивается вокруг памятника Курчатову на входе в Челябинский городской бор. На сей раз краеведы выступили против возведения здесь торговых павильонов.

Напомним, пятачок, венчавший некогда проспект Ленина, уже не раз становился яблоком раздора между общественниками, бизнесом и городскими властями. Долгое время краеведы выступали против появившейся там при поддержке мэрии скейт-площадки. Параллельно разворачивалась история со строительством ТК «Курчатов»: поначалу застройщики обещали, что комплекс полностью разместится под землей, но в итоге рядом с памятником физику-ядерщику выросла довольно-таки уродливая конструкций.

Чтобы хоть как-то сгладить впечатление, собственники торговой недвижимости решили каждую зиму заливать на крыше ТК каток. Это продолжалось несколько лет, но нынешней зимой решили пойти дальше.

Согласно новому проекту, каток зальют не на крыше торгового комплекса, а непосредственно вокруг памятника Курчатову. А рядом с ним начали возведение павильона для размещения проката катков и кафе.

Это вызвало протест краеведов. «100% нарушение. Проводятся работы по сооружению павильона в охранной зоне памятника Курчатову, – заявил в социальных сетях координатор инициативной группы «АрхиСтраж» Юрий Латышев. – Надеюсь, что Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области остановит эти работы и потребует демонтажа или переноса незаконного павильона за пределы охранной зоны. Я знаю, кто согласовал размещение этого павильона на этом месте. К сожалению, это ошибочное решение. И это разрешение нужно пересмотреть. Возможно, что существующие правила не очень хорошие. Но их нужно соблюдать. Двойных стандартов не должно быть. Или соблюдаем везде эти правила, или добиваемся их изменения».

При этом, по словам общественника, прокат и раздевалки можно разместить в ТК «Курчатов» или на территории стадиона «Инга».

При этом стоит отметить, что появление самого катка краевед не комментирует. Челябинца беспокоит лишь появление в охранной зоне памятника торгового павильона. Тем более, что инициаторы его возведения, похоже, не скрывают, что не против оставить нестационарный объект и после того, как закончится зима.

Между тем, некоторые историки категорически не приемлют саму идею создания катка не на крыше ТК. По их мнению, его работа может нанести ущерб всему ансамблю памятника. Например, от воздействия катков могут пострадать гранитные ступени монумента.

Челябинск, Виктор Елисеев

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