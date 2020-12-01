В Челябинске иномарка врезалась в ехавшую на вызов «скорую»

Легковой автомобиль врезался в реанимобиль в центре Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла утром 1 декабря на пересечении улиц Елькина и Курчатова.

По информации ГИБДД Челябинска, легковой автомобиль Renault Kaptur ехал на разрешающий сигнал светофора, когда врезался в реанимобиль Ford, ехавший со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

По факту ДТП начата доследственная проверка. Выясняются обстоятельства аварии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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