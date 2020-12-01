Суточная выявляемость ковида на Южном Урале подбирается к 300

В Челябинской области за сутки подтверждено 290 новых случаев коронавируса, из них 2 у школьников.

Региональный минздрав сообщает о смерти 10 зараженных. Непосредственно от инфекции скончались пятеро: две женщины и трое мужчин в возрасте от 62 до 86 лет. У остальных причиной смерти стали хронические заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 26 тысяч 941 случай заболевания COVID-19. По данным областных властей, наиболее сложная ситуация складывается в крупных городах, а также Коркино и Сатке.

Умерли 858 инфицированных, из них непосредственно от ковида – 247.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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