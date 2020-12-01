В России начинают привлекать граждан к расходованию бюджета – южноуральская версия

В Челябинской области начинают внедрять инициативное бюджетирование. В 2021 году на эти цели в региональном бюджете на эти цели предусматривается 750 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициативу пытаются приписать губернатору Алексею Текслеру. На самом деле это общемировой тренд возрастания масштабов участия территориальных сообществ в определении путей развития собственных поселений, наконец, дошедший до России: летом текущем года соответствующие изменения были внесены в федеральное законодательство о местном самоуправлении. И все субъекты должны были принять соответствующие законы до конца года.

Соответствующий законопроект внесен в конце ноября в Законодательное собрание Челябинской области, на его обсуждение дали всего неделю.

В мировой практике инициативное бюджетирование (его еще называют партисипаторным) – это совокупность разнообразных, основанных на гражданской инициативе практик по решению вопросов местного значения при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных проектов. Одновременно, это механизм определения приоритетов в расходовании бюджетных средств с участием инициативных групп граждан.

Южноуральская версия предусматривает инициативу граждан в виде вынесения проекта на конкурс. Причем проект должен содержать предварительный расчет необходимых расходов на его реализацию, а также «сведения о возможном финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта».

Отбирать проекты будет конкурсная комиссия, сформированная муниципалитетом. Особо оговаривается, что «половина от общего числа членов комиссии должна быть назначена на основе предложений представительного органа муниципального образования». Участие общественности в работе комиссии не предусмотрено, но инициаторам обсуждаемых проектов должны предоставить возможность изложить свою позицию по выдвинутой ими инициативе.

В каждой стране вовлечение граждан в процесс происходит по-разному, но везде главной целью ставится активное участие граждан в процессе принятия решений.

В Челябинской области, согласно законопроекту, инициативу могут вынести на голосование в Интернете, если об этом попросит разработавшая ее группа. При этом окончательное решение будет принимать все та же конкурсная комиссия, а положение о самом конкурсе оставляет возможности для манипуляций.

Отметим, что в ряде городов России есть удачный опыт инициативного бюджетирования. Например, в Санкт-Петербурге при активном участии горожан реконструировали набережную реки Карповки и обустроили сеть велодорожек.

В Челябинской области желающие успеть на конкурс 2021 года должны будут внести свои проекты не позднее 31 марта.

После этого администрация в течение 30 дней должна рассмотреть поступившие проекты (по отдельным из них срок рассмотрения может быть продлен, но не более чем на 15 календарных дней).

Реализация проектов, скорее всего, начнется летом. О контроле за ходом работ и финансирования со стороны инициаторов проекта в челябинской версии нет ни слова.

Челябинск, Павел Зварзин

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