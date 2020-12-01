Челябинских школьников приобщили к криминальной субкультуре – соответствующую лекцию в гимназии №93 прочитал адвокат Михаил Янин.

«Данное мероприятие было приурочено к прошедшему недавно Всероссийскому дню правовой помощи детям, – рассказал сам адвокат в соцсетях. – Мы рассказали школьникам о специфике криминальной субкультуры современной России. Особое внимание было уделено невербальному общению в криминальной среде, в том числе – криминальной татуировке. Ребятам были продемонстрированы уникальные объекты, изъятые у подозреваемых, обвиняемых и осужденных в следственных изоляторах и колониях. Хотелось бы отметить, с каким вниманием школьники слушали наше выступление».

«Школьникам рассказали о тюремном жаргоне, хитрых приспособлениях заключённых, а особенно активным вручили монографию «Криминальная субкультура в современной России» с дарственной надписью, – излагает свою точку зрению на мероприятие, челябинская общественница, мать старшеклассника Валентина Волкова. – Готовьтесь, дети, к сложной жизни в России: с двойными стандартами, беспределом полиции и лозунгом «Для друзей – все, для врагов – закон».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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