Депутат-«единоросс» не заметил дефицита лекарств в Златоусте. Общественники проверили его слова

В пику оптимистичному отчету парламентария общественники сообщили об отсутствии лекарств в Златоусте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители общественной организации «Гражданский патруль» лично проверили наличие лекарств в аптеках города после того, как по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера рейд по аптекам провел депутат законодательного собрания региона от партии «Единая Россия» Олег Садовских. Ранее парламентарий заверил, что никакого дефицита не выявил.

Горожане оптимизма депутата не разделили. В комментариях под новостью люди гневно высказались, что не могут найти в аптеках необходимые лекарства. Общественники провели рейд по аптечным сетям города и выяснили, что в городе действительно нет нужных препаратов, а на некоторые цена взлетела в два раза.

Так, в аптечных сетях «Фармленд», «Живика», «Елма», Аптека74 и «Сеть госаптек» не было не только жаропонижающих и антибиотиков, отсутствие которых депутат Садовских объяснял повышенным спросом из-за эпидемии коронавируса, но и сердечных лекарств, а также препаратов для астматиков. В большинстве аптек не было форадила комби, монтелукаста, допегита, метипреда, иммарда, дексамезатона в ампулах, клексана, арбидола и парацетамола. В некоторых сетях не было даже градусников.

«Цены на лекарства заметно выросли и ряд самых востребованных лекарств из-за пандемии, действительно пользуется в Златоусте повышенным спросом, но объяснить коронавирусной инфекцией отсутствие сердечных и гормональных, например, препаратов мы никак не можем, как никак не можем объяснить комментариев об отсутствии лекарств в Златоусте. Мы решили обратиться в Генеральную прокуратуру, Росздравнадзор и Роспотребнадзор за разъяснениями», – прокомментировал представитель организации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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