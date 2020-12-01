Больше ста детей эвакуировали по тревоге из детского сада в Копейске

В детском саду Копейска произошла нештатная ситуация.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня, 1 декабря, на центральный пункт пожарной связи поступил звонок от сотрудницы детского сада Копейска: из электрощитовой идет дым.

На место направились пожарные расчеты Копейского гарнизона по повышенному номеру сложности.

Сработки автоматической пожарной сигнализации не было. По прибытии первых пожарных подразделений, после проведенной огнеборцами разведки здания установлено, что произошло короткое замыкание без последующего горения в электрощитовой, пристроенной к зданию. Задымление в помещениях детского сада отсутствовало.

Персонал детского учреждения эвакуировал из здания 135 человек, в том числе 110 детей. Дети были размещены в главном корпусе детского сада, расположенном на расстоянии 200 метров.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.12.20

Депутат-«единоросс» не заметил дефицита лекарств в Златоусте. Общественники проверили его слова. / В России начинают привлекать граждан к расходованию бюджета – южноуральская версия. / Суточная выявляемость ковида на Южном Урале подбирается к 300. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»