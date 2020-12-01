Южноуральцев напугали звуки взрывов

Жители Челябинска и Копейска переполошились из-за звуков взрывов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», звуки послышались в Челябинске утром 1 декабря. Об этом обеспокоенные горожане рассказали в социальных сетях.

По словам челябинцев, взрывы были слышны примерно с получасовыми интервалами. Предположительно, они шли со стороны Копейска. Их интенсивность была такова, что южноуральцы слышали, как дрожат рамы в их окнах.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, напугавшие горожан звуки доносились с территории расположенного на территории Копейска завода «Пластмасс». Оборонное предприятие сообщило в экстренное ведомство о проведении технологических процессов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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