Засуха: в Челябинске пациентов ковидной базы не могут обеспечить водой

Челябинцы, оказавшиеся на долечивании в ГКБ №1, рассказали о дефиците питьевой воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сложностях с водой рассказали пациенты подразделения ГКБ №1, расположенного на улице Днепропетровской, 11 в Советском районе Челябинска. Здесь сейчас организованы палаты для долечивания больных коронавирусом.

«В больнице люди на долечивании после ковида пропадают без питьевой воды. Во всей больнице нет питьевой воды. Человек на 100 всего два литра кипяченой воды. Чайничек санитарка ставит, еще и ругают, если там побольше воды взять, – цитирует 74.ru одну из пациенток. – И ни одного кулера нет во всей больнице, а в кране идет какая-то белесая вода, кипятить ее и пить невозможно. Людям на долечивании нужно два-три литра воды в день выпивать. Речь идет о всей больнице. Пациентам приносят родные воду в бутылках, но не у всех есть такая возможность. Передачи тут только с пяти до семи часов вечера. А вода нужна каждый день. Жажда после коронавируса мучает очень сильно! Приходится всем эту воду экономить. В завтрак, обед и ужин нам дают по полстаканчика какого-то питья, но пить хочется всё время. Мы звонили в минздрав, но там говорят, что рассмотрят наше обращение в течение 30 дней».

При этом, по словам женщины, оказавшиеся в медучреждении южноуральцы пытались заказать доставку воды в одной из коммерческих компаний. Но курьера просто не пустили в приемный покой, так как это противоречит правилам.

В самой больнице заверили, что кипятят воду по мере необходимости. Кроме того, сейчас решают вопрос о приобретении титана, который будет кипятить воду постоянно.

Как оказалось, это далеко не единственное медицинское учреждение в городе, где пациенты испытывают проблемы с обеспечением водой. «Летом попала в 8 городскую гинекологию, +30 за окном, на этаже 12 послеоперационных, более 30 человек на этаже, буфет не работает, и поставили 2 чайника двухлитровых на ночь. Это издевательство. И налили чайники утром после 9», – рассказывает в комментариях одна из горожанок.

«Лежала в 2-х больницах ковидных (в 9 и в Долгодеревенской), ни в одной не было воды, только та, что привезут родные», – пишет еще одна жительница области. Похожая ситуация, по словам челябинцев, и в ковидном госпитале на базе 11-й больницы.

«Тэкслер, Гехт, Шаль, Шамнэ, Одер, Обертас, Шмидт, И. Клейн! Скиньтесь уже, закажите в кулер! Или вам для этого нужно создать комитет, комиссию, провести совещание выездное в Сочи? Не позорьтесь!" – обращаются к руководству города и области южноуральцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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