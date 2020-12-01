Рукотворное чудо: общественники нашли в Челябинске озеро, не сдающееся льду из-за канализационных стоков

Челябинцы обнаружили слив канализационных стоков в озеро Смолино.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, о весьма специфическом «дополнении», попадающем в водоем, им сообщили на условиях анонимности сотрудники МУП ПОВВ, ответственного за системы водоснабжения и водоотведения областного центра.

По словам челябинцев, в памятник природы регионального значения на протяжении 8 месяцев сливают канализационные стоки. При этом горожане уверяют, что руководство предприятия и министерство экологии в курсе проблемы, но старательно ее замалчивают.

Эксперт общественной организации нашел предполагаемое место утечки. Напорный коллектор, очевидно, прорвало в районе дома №150 по улице Барбюса. Из переполненных колодцев стоки заливают окружающую территорию и стекают в Смолино. О сливе говорит и тот факт, что воды рядом с трубами не замерзают, несмотря на минусовые температуры.

«Интересно, что несколько лет назад из-за аналогичной ситуации было возбуждено уголовное дело, но ничего не изменилось. Минэко и МУП ПОВВ шлют обеспокоенным жителям отписки», – сетуют общественники.

Они попросили прокуратуру считать свое сообщение официальным обращением с просьбой о проверке.

На публикацию отреагировали в министерстве экологии Челябинской области. «Сотрудники ОГУ «ООПТ Челябинской области» и министерства экологии, проведут проверку и примут меры реагирования в соответствии с законодательством. В случае выявления нарушений, виновники будут привлечены к ответственности», – заверили в ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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