Больше полусотни контрактов ЮУрГУ на десятки миллионов рублей достались «своим» людям

Больше полусотни закупок крупнейшего вуза Челябинска попали фирмам его же сотрудников и их родственников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, ЮУрГУ ограничил конкуренцию на закупках компьютерной техники, специализированного программного обеспечения, специализированного оборудования и обучающих материалов. К такому выводу пришла комиссия ведомства по результатам изучения закупочных процедур, проведенных вузом в 2017-2018 годах.

Антимонопольная служба признала, что образовательное учреждение неправомерно объединило в предмет закупок как поставку компьютерной техники, так и специализированного программного обеспечения, специализированного оборудования и обучающих материалов. По мнению Челябинского УФАС, действия заказчика привели к ограничению количества потенциальных участников закупок.

«Комиссия ведомства в ходе рассмотрения дела не выявила фактов, подтверждающих невозможность приобретения компьютеров, специализированного ПО, оборудования и учебных материалов посредством отдельных закупок. Указанные устройства и специализированные и учебные программы не представляют собой единую и цельную систему, приобретение которой возможно только в виде единого комплекса», – отметили в пресс-службе надзорного органа.

Кроме того, Челябинским УФАС России установлено, что требования к специализированному программному обеспечению и методическим и обучающим материалам в технических заданиях не позволяют получить полную информацию о потребностях заказчика. Также заказчик не предъявлял требований к уровню квалификации лиц (профильному образованию, ученой степени, знанию языков программирования) и к соответствию учебной информации стандартам обучения в университете.

За два года вуз провел 54 подобных закупочных процедуры. Начальная цена договоров составляла от 1 млн руб. до 3,5 млн руб. При этом заявку на участие всегда подавала только одна из трех компаний – ООО «Лабораторные системы», ООО «УчтехПрофи» или ООО НПП «Учебная техника – Профи». При этом сотрудниками и учредителями этих фирм были работники кафедр и институтов университета, для которых приобреталось оборудование, а также их родственники. «Фактически данные компании располагали исчерпывающими сведениями о потребностях заказчика и могли исполнить договоры без замечаний в короткие сроки – от 7 дней до 3 месяцев», – констатировали антимонопольщики.

Челябинское УФАС России признало действия ЮУрГУ противоречащими закону о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и закону о защите конкуренции.

Впрочем, пока ведомство ограничилось лишь предупреждением, пообещав в случае поступления новых фактов нарушения законодательства при проведении корпоративных закупок принять меры антимонопольного реагирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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