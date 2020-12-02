Челябинские чиновники не контролируют качество уборки улиц

Улицы Челябинска убираются неудовлетворительно, а подрядчиков и контролирующих их чиновников качество выполнения этих работ не интересует. К такому выводу пришли челябинцы, составив реестр городских дорог с неудовлетворительным содержанием.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мониторинг уборки челябинских дорог, проведенный в ноябре, выявил множество нарушений, на некачественные работы дорожных служб также активно жалуются жители областного центра.

«Проверка показала, что в Челябинске главным критерием оценки проделанной подрядчиками работы остается объем вывезенного снега и зафиксированная протяженность пути снегоуборочной техники, а не качество работ и их соответствие государственным стандартам по всем параметрам, – заявляют в ОНФ. – Чиновники практически не отслеживают реальный результат. Например, в течение ноября челябинцы жаловались на то, что из-за пылящей техники было невозможно дышать, сообщали о грязи на дорогах, а после снегопада – о плохой уборке снега и скользких тротуарах.

В ответ на это комитет дорожного хозяйства отчитался о количестве вывезенных тонн снега. Людям важен результат, который можно увидеть, – чистые тротуары, безопасные дороги, а не цифры.

Тысячи жителей микрорайона Парковый с нетерпением ждут, что техника все же заглянет на пересечение улиц Молодогвардейцев и Профессора Благих. В это же время в центре города подрядчик использует крупногабаритные тракторы для расчистки пятачка возле памятника танкистам вместо компактных снегоуборщиков. Повсеместная нерациональность и отсутствие хоть какой-то структуры в действиях подрядчиков и заказчика характеризуют работы по уборке улиц Челябинска.

При этом в отличие от теплого сезона, когда в относительном порядке содержались хотя бы гостевые маршруты, с первым снегопадом подрядчики не смогли обеспечить чистоту даже возле областной и городской администраций. Так, тротуар на улице Цвиллинга, на который выходят окна здания правительства региона, оказался вычищен лишь наполовину. Словно наспех убраны ключевые улицы Центрального района – Советская, Коммуны, проспект Ленина, Цвиллинга, Гагарина, Карла Маркса, площадь Павших Революционеров.

На улицах Марченко, 28, и Российской – от дома №22 до дома №30 тротуары завалены снегом. Людям на инвалидной коляске преодолеть такое препятствие не под силу. Примечательно, что этот путь ведет к социально важным объектам – ГКБ № 5, центру паллиативной помощи и травмпункту».

Нарушения зафиксированы во всех районах города. Больше всего нареканий вызвало состояние проезжих частей и тротуаров, подходов к остановочным комплексам, местам выхода на пешеходные переходы.

Общественники просят главу города принять меры в отношении недобросовестных подрядчиков и заказчика – комитета дорожного хозяйства, который, по мнению общественников, не осуществляет должный контроль.

Ранее прокуратура Челябинской области по поручению Генеральной прокуратуры РФ провела проверку и подтвердила обоснованность заявлений о ненадлежащем контроле качества работы подрядчиков со стороны комитета дорожного хозяйства (КДХ). В отношении должностных лиц КДХ решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 02.12.20

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