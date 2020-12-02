Челябинец наткнулся в гараже на три сотни кило ртути

Челябинец обнаружил ртуть у себя в гараже.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска, житель Ленинского района обнаружил девять металлических сосудов цилиндрической формы, содержащих неизвестное вещество, у себя в гараже на улице Чистопольская. Заподозрив неладное, мужчина вызвал спасателей.

Вызов поступил на пульт диспетчера городской службы спасения 30 ноября. По словам владельца гаража, он унаследовал его от отца, и не может сказать, откуда в нем взялась ртуть и для каких целей предназначалась.

Спасатели совместно с сотрудниками полиции изъяли емкости с вредным веществом общей массой 250-300 килограммов. Вещества транспортировали на базу службы спасения для хранения и дальнейшей утилизации.

К счастью, сосуды были герметично запечатаны. На месте производились замеры воздуха на содержание опасных веществ и радиационного фона. По их данным, утечки ртути не произошло.

Челябинск, Виктор Елисеев

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