Челябинка, едва не убившая годовалого сына в больнице, получила пять лет колонии

Жительница Челябинска отправлена в колонию за причинение телесных повреждений и истязание своих маленьких детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Металлургический районный суд Челябинска признал 30-летнюю горожанку виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном в отношении малолетнего, ненадлежащем исполнение обязанностей по воспитанию детей, сопряженном с жестоким обращением, а также в истязании, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в зависимости от виновного.

Установлено, что челябинка в марте 2019 года избила своего годовалого сына, в результате чего младенец получил ушиб головного мозга. В августе 2019 года, находясь с ребенком в больничной палате инфекционного отделения детской больницы, она ударила малыша так, что у него диагностировали разрыв почки.

Кроме того, женщина не ухаживала за ребенком должным образом, не обращала внимания на состояние его здоровья, пренебрегала гигиеной и систематически избивала.

Не жаловала горе-мамаша и свою дочь, которая была старше мальчика на два года. Она оскорбляла девочку нецензурной бранью, держала на вытянутых руках за пределами балкона.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 15 тысяч рублей.

Также суд удовлетворил исковые требования прокурора в интересах несовершеннолетних потерпевших о взыскании морального вреда в размере 500 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.

Приговор суда не вступил в законную силу. В прокуратуре не исключают его обжалования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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