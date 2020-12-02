Мертвого младенца нашли на мусорном полигоне под Челябинском

В Челябинской области проводится проверка по факту обнаружения тела младенца.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, тело младенца в обувной коробке обнаружил днем 1 декабря рабочий сортировочного комплекса на полигоне ТБО в поселке Полетаево (Сосновский район).

По данному факту начата доследственная проверка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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