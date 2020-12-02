Число инфицированных COVID-19 в Челябинской области превысило 27 тысяч

В Челябинской области за сутки подтверждено 298 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав вновь сообщает о 12 умерших. Непосредственно от инфекции скончались семеро: пять женщин и двое мужчин в возрасте от 66 до 90 лет. Причиной смерти 79-летнего мужчины стал ишемический инфаркт головного мозга, нередко развивающийся на фоне коронавируса. Еще четверо умерли от хронических заболеваний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области зафиксировано 27 тысяч 239 случае COVID-19. Причем, последнюю тысячу выявили за 3,5 дня.

906 зараженных умерли, из них непосредственно от коронавируса 311.

Челябинск, (Новый День, Ольга Арсентьева

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