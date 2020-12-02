Дверь открыта, ключи на месте: пьяный миасец укатил на чужом авто

В Аргаяшском районе сотрудники полиции задержали пьяного угонщика.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции по Аргаяшскому району обратилась жительница поселка Маякский с заявлением о том, что неизвестные угнали принадлежащий ей автомобиль марки «Мицубиси», припаркованный возле дома.

Машину полицейские обнаружили недалеко от дома хозяйки. За рулем находился мужчина с признаками опьянения, которое подтвердило освидетельствование. При дальнейшем разбирательстве установлено, что ранее судимый 36-летний житель города Миасс находится в розыске ввиду уклонения от выполнения обязательных работ, назначенных судом.

Полицейские выяснили, что в день совершения противоправного деяния южноуралец дома распивал спиртосодержащую продукцию. Позже вышел на улицу и обратил внимание на припаркованную машину с незапертой водительской дверью, а также с ключами в замке зажигания. Запустив двигатель, он уехал по своим делам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы сроком до пяти лет.

Также составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения). Санкция данной части статьи предусматривает арест до 15 суток, либо штраф в размере тридцати тысяч рублей.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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