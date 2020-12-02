Главе Трехгорного COVID-19 открыл глаза на ситуацию в здравоохранении

Мэру Трехгорного пришлось лечь в больницу, чтобы начать решать проблемы медицины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Трехгорного Евгений Сычев госпитализирован в больницу с подозрением на COVID-19. Об этом сам чиновник сообщил на своей странице в социальных сетях.

«Друзья и коллеги, я заболел и нахожусь в больнице, – рассказал мэр. – В четверг вечером почувствовал себя плохо поднялась температура. В пятницу с утра на дом пришел врач, послушал, выписал больничный, назначил лечение на дому. Температура продолжала держаться. К вечеру появились неприятные ощущения между лопатками на спине. Была легкая головная боль. До утра субботы температура также держалась в районе 37,5. Принял решение и в сопровождении знакомого самостоятельно прошел проверку на компьютерном томографе. Получил заключение КТ-2. Врачом было рекомендовано лечение только в больнице. В этот же день был госпитализирован в инфекционное отделение нашей медсанчасти, где и прохожу лечение».

При этом, оказавшись в медицинском учреждении, градоначальник вдруг выяснил, что не все в системе здравоохранения ЗАТО обстоит благополучно. «Находясь в отделении, общаясь с медиками, увидел проблему – не хватает штативов, пациенты ждут, когда они освободятся, чтобы им поставили капельницу. Медперсонал старается максимально четко организовать работу в данных условиях. Но чувствуется, что дополнительные штативы очень нужны», – отметил Евгений Сычев.

Чиновник решил взяться за решение проблемы, не откладывая его в долгий ящик. Заказал в интернет-магазине 20 штук штативов, оплатив их из личного бюджета.

Жаль, что для того, чтобы увидеть проблемы местного здравоохранения, мэру пришлось самому стать пациентом. Но, видимо, другие способы убеждения чиновников в Челябинской области работают плохо.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.12.20

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