Власти Южного Урала не могут посчитать «статистику» регионального туризма

Южноуральские чиновники не представляют, где искать оставленные в регионе туристами деньги. В этом признался вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году для развития туризма были созданы благоприятные условия: из-за пандемии коронавируса выезд за границу на отдых стал невозможен, да и от путешествий по стране многие отказались из соображений безопасности. Но потребность сменить обстановку и отдохнуть вне дома у людей осталась, поэтому региональному турсектору оставалось только «стричь купоны», а областным властям анализировать узкие места и выигрышные позиции.

Тем более, что рассуждения о будущем Южного Урала в качестве туристической мекки – одна из излюбленных тем правительственных чиновников. Не было губернатора, при котором бы его подчиненные не загорались идеей развития в Челябинской области внутреннего туризма.

О «стране тысячи озер», «уральской Швейцарии», «стране городов» и прочих отличительных чертах природы и истории региона как гарантии становления туристической отрасли в качестве одной из ведущих в экономике области говорили и при Петре Сумине, и при Михаиле Юревиче, и при Борисе Дубровском. Но все как-то не складывалось.

Теперь развивать туризм собирается уже пятый по счету глава Южного Урала – Алексей Текслер.

Правда, выяснилось, что его подчиненные не могут пока даже просчитать выгоды для этой самой туристической отрасли. Так, по словам Егора Ковальчука, в Челябинскую область в 2020 году туристы (не в последнюю очередь, из-за закрытых в связи с пандемией COVID-19 границ) вложили 2,5-2,8 миллиарда рублей.

«Но нужно понимать, что это общая сумма, – поправился вице-губернатор. – Это и деньги, потраченные на проезд, и средства на проживание, питание». Какой из сегментов и сколько заработал, чиновники посчитать не могут, признался г-н Ковальчук.

Более того, в региональном правительстве очень надеются, что «считать статистику» им помогут из Москвы. Как заявил южноуральский вице-губернатор, именно это – одна из задач национального проекта «Развитие туризма», об участи в котором так много говорят в Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.12.20

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