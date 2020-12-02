Дела плохи: в Челябинской области увеличивается дефицит врачей

Больницы Южного Урала лишь на треть закрывают потребность во врачебных кадрах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты Законодательного собрания Челябинской области создали рабочую группу по проблемам лекарственной обеспеченности и дефицита кадров с участием чиновников регионального минздрава, а также территориальных управлений ФАС и Росздравнадзора.

В ходе прошедшего сегодня заседания структуры относительно нового состава южноуральского парламента некоторые цифры оказались для депутатов шокирующим откровением.

Так, по словам министра здравоохранения Челябинской области Юрия Семенова, сегодня медицинская сфера региона обеспечена врачами лишь на 33,7% от необходимого числа. При этом чиновник отметил, что ситуация в течение 2020 года принципиально не изменилась.

Это возмутило парламентариев. Так, по словам представителя «Партии пенсионеров» Степана Фирстова, такие цифры прозвучали впервые, и это один из самых низких показателей в стране.

Впрочем, иногда министр высказывается настолько расплывчато, что его сложно понять. Вполне возможно, что в данном случае он имел ввиду обеспеченность медицинскими кадрами в количестве 33,7 на 10 тысяч населения. Тогда ситуация, действительно, не изменилась. Ведь на 1 января 2020 года этот показатель находился на уровне 33,5 на 10 тысяч.

Но в этом случае сложно понять удивление депутата, являющегося еще и руководителем регионального отделения Общества врачей России. Тем более, что ранее сам парламентарий приводил несколько иные цифры. Так, по его оценкам, за девять месяцев 2020 года нехватка врачей в регионе выросла почти вдвое – с 1,5 тысяч в январе до 2,9 тысячи на начало октября. При этом на 18,2 тысячи штатных должностей в больницах Челябинской области приходится 10,2 тысячи работников – то есть 56% от штата, а никак не 33%.

Но, так или иначе, отток медицинских кадров продолжается (если верить расчетам Степана Фирстова, в текущем году он составил примерно 500 медиков). И связан он зачастую с позицией руководства больниц и чиновников.

Напомним, несколько раз в регионе возникали конфликтные ситуации вокруг «ковидных» доплат. При этом руководство медицинских учреждений и курирующие их чиновники всякий раз настаивали на правильности расчетов, пока в это не вмешивались прокуратура, а то и лично президент России Владимир Путин.

Не менее странным выглядит и позиция главврачей больниц, даже не старающихся сохранить персонал. Одна из последних историй – закрытие детской урологии в ОКБ №3, несмотря на протесты родителей пациентов и коллектива отделения. Теперь многие медики вынуждены выбирать между увольнением и работой не по профилю. Например, на ковидных базах. Но пандемия когда-нибудь закончится, и где гарантия, что врачей просто не вышвырнут за ненадобностью?

Судя по барскому поведению больничных администраций, поставивших медиков в совершенно бесправную ситуацию, последний вариант вполне реалистичен. Поэтому медиков, оказавшихся в конфликте с руководством, призывают обращаться за помощью к общественные организации. Например, в действующее на территории Челябинской области отделение все того же Общества врачей России.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.12.20

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