В Челябинской области суточная выявляемость коронавируса превысила 300, смертность продолжает расти

В Челябинской области за сутки выявлено 303 новых случая коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о 13 умерших зараженных. Непосредственно от инфекции скончались 8: трое мужчин и пять женщин в возрасте 55 – 84 лет. У остальных причиной смерти стали хронические заболевания – сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких и хроническая ишемия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировано 27 тысяч 542 инфицированных ковидом. 919 из них умерли, непосредственно от ковида – 319.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 02.12.20

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