Челябинские чиновники решили, что живут в степи

Чиновники мэрии Челябинска продолжают путаться в дорожной терминологии, пока бюджет теряет миллионы рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы в очередной раз поймали чиновников на некомпетентности. Об этом заявил координатор инициативной группы «Челябинский урбанист» Лев Владов.

На сей раз мэрия, и лично глава Челябинска Наталья Котова попытались объяснить решение установить посреди дорожного полотна на нескольких улицах в Калининском районе областного центра тросовых ограждений, превратив таким образом и без того некомфортные улицы в скоростные трассы.

Естественно, новая инициатива мэрии вызвала категоричное неприятие со стороны горожан. «Мэр объяснила, почему дорожники натягивают тросы на улицах. Мы выяснили, что мэра снова подставили, – рассказал Лев Владов. – Просто дорожники перепутали федеральные трассы с городскими улицами. Цена ошибки уже больше 15 миллионов рублей».

По словам общественника, по всей видимости, чиновники, отвечающие за дорожное направление в городе, не смогли различить понятия «автомобильная дорога» и «улица». И стали вводить в заблуждение начальство. Те, в свою очередь, ввели в заблуждение мэра. И мэр – неумышленно, подчеркивает челябинец – «начала обманывать горожан». Так, в интервью одному из изданий чиновница установку тросовых ограждений объяснила тем, что по федеральным требованиям встречные направления движения четырехполосных дорог должны быть разделены, чтобы исключить выезд автомобилей на встречную полосу.

Ранее это же самое говорил и вице-мэр по дорожному хозяйству (к слову, бывший высокопоставленные сотрудник ГИБДД) Максим Куляшов. «Обращу ваше внимание, что все они используют термин «автомобильные дороги», а если конкретнее – «четырехполосные автомобильные дороги», – отмечает Владов. Впрочем, если быть точными, та же Котова использует просто термин «дороги». А вот документ, на который ссылаются почему-то даже не чиновники, а устанавливающий эти ограждения подрядчик – скандально известное ООО «СМЭУ-ГАИ», тесно связанное некогда с руководством ГИБДД в Челябинске, говорит именно об автомобильных дорогах. Это «План мероприятий четырехполосных автомобильных дорог системами разделения встречных направлений движения» за подписью заместителя председателя правительства России Хуснуллина. Который, к слову, общественники так и не смогли найти в открытом доступе.

«Обратите внимание: речь опять идет про четырехполосные автомобильные дороги, – подчеркивает Лев Владов. – А знаете почему? Потому что речь идет о междугородних трассах. Автомобильная дорога и улица – это не одно и то же. Автомобильные дороги соединяют населенные пункты и отдаленные районы. Зайдем в СП 396, очень свежее – 2018 года, «Улицы и дороги». В пункте 5.2.7. читаем: «При прохождении автомобильных дорог различных классов по территории населенных пунктов их следует, в зависимости от перспектив освоения прилегающих территорий проектировать как городские дороги или улицы в соответствии с требования СП 42.13330 и настоящего свода правил».

СП 42 «Градостроительство» дает классификацию дорог и улиц. И вот что там написано: магистральные городские дороги бывают двух классов – скоростного движения и регулируемого движения. И все они обеспечивают транспортную связь между отдаленными районами города и населенными пунктами и проходят вне жилой застройки.

А теперь переходим в генеральный план Челябинска, где есть раздел, где указаны все городские улицы и городские дороги. И согласно действующему генеральному плану, через Челябинск проходит только одна городская дорога – «Меридиан». И именно на ней должны действовать все мероприятия, которые прописаны для сколько угодно полосных автомобильных дорог».

Таким образом, ни Братьев Кашириных, ни Университетская набережная, где уже установили тросовые ограждения, автомобильными дорогами не являются, настаивает урбанист. «Это улицы. Там живут люди. Там гуляют люди. А соответственно любые требования для четырехполосных автомобильных дорог не действуют на жилых городских улицах», – подчеркивает общественник.

В итоге вновь складывается очень странная ситуация. «Челябинцы стоят на ушах: их улицу превращают в трассу. Как по ширине, так и по внешним характеристикам. А мэр и губернатор говорят: все нормально, это федеральные требования.

Допускаю, что мэр и губернатор не обязаны в этом разбираться. Но сегодня в городе сложилась такая ситуация, что нанятые люди, отвечающие за дороги, не способны разобраться в градостроительных терминах. И не способны отличить автомобильную дорогу от улицы. И превращают весь город в трассу непрерывного движения, – возмущается общественник. – И больше всего удручает, что, когда ты пытаешься объяснить городским властям, что у ваших людей, которые отвечают за дорожное направление, не хватает компетенций, вместо адекватной обратной связи и попытки разобраться в ситуации ты получаешь закрытые глаза».

Впрочем, со столь мягкой и оправдывающей мэра Котову позицией сложно согласиться. Потому что разбираться в темах, задевающих напрямую интересы горожан и влияющих на уровень их благосостояния, она обязана в силу занимаемой ею должности.

Но г-жа Котова заняла очень удобную для нее позицию: если раньше она перекладывала вину на вышестоящее начальство – мол, решения принимались без ее участия, то теперь все огрехи сваливаются на подчиненных (которых вряд ли ждет что-то страшнее публичной выволочки – наверняка, даже замечания не вынесут в качестве дисциплинарного взыскания).

Помнится, когда нынешняя градоначальница только заняла первый пост в городе, отбиваясь от претензий по поводу состояния дорог и ЖКХ, чиновница заявила, что раньше никогда не касалась этих сфер жизни города – мол, какие к ней лично претензии, этим занимались совсем другие люди.

Недавно глава города отметила год нахождения в этом кресле. Но позиция г-жи Котовой ничуть не изменилась. Ответы на острые вопросы она по-прежнему поручает готовить своим подчиненным. В надежде, видимо, и теперь перенаправить претензии горожан от себя к этим чиновникам. Удобно же, когда есть такие некомпетентные чиновники, помогающие необоснованно тратить на ненужные городу цели миллионы, десятки миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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