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Четверг, 3 декабря 2020, 11:11 мск

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Прокуратура оспорила решение суда, закрывшего уголовное дело об элитном поселке на Увильдах

Прокуратура Челябинской области направила апелляцию на решение суда, прекратившего уголовное дело за истечением срока давности.

Как сообщал ранее РИА «Новый День», уголовное дело в отношении бывшего директора областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Ильи Пруцких и бывших руководителей управления культуры Челябинска Андрея Григорьева и Дмитрия Назарова, обвиняемых в соответствии со степенью участия в мошенничестве и пособничестве в мошенничестве, было направлено в суд еще в 2019 году.

По данным следствия, в период 2009-2010 годов обвиняемые, совместно с бывшим заместителем губернатора области Александром Уфимцевым (он находится в международном розыске), путем обмана получили право пользования лесным участком, отнесенным к категории защитных лесов в районе памятника природы – озера Увильды, на территории Аргаяшского лесничества для организации детского лагеря. Однако, фактически на этой территории были построены коттеджи, с последующей регистрацией прав пользования земельными участками в 2010-2013 годах. Ущерб областной казне оценили в 2,1 миллиона рублей.

Однако Аргаяшский районный суд принял решение прекратить уголовное преследование в связи с истечением сроков давности.

«Постановление суда о прекращении уголовного дела не отвечает требованиям законности, обоснованности и мотивированности и подлежит отмене в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела», – заявили в пресс-службе областной прокуратуры.

В соответствии со статьей 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения тяжкого преступления истекло 10 лет; сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу.

«Инкриминируемое обвиняемым преступление является длящимся, характеризуется продолжительностью преступных действий, совершенных в период с 2009 (фактическое начало незаконного пользования земельным участком) по 2018 год, когда была пресечена преступная деятельность, – настаивают в надзорном ведомстве. – Таким образом, судом неверно установлен конец совершения инкриминируемого преступления как 13.05.2010 – дата государственной регистрации права бессрочного пользования земельным участком, что повлекло нарушения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, в результате чего обвиняемые освобождены от уголовной ответственности».

Прокурором на постановление суда в Челябинский областной суд внесено апелляционное представление об отмене судебного решения и передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство в Аргаяшский районный суд в ином составе суда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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