Уральские металлурги поддержали модернизацию диагностической лаборатории Магнитки

ПАО «ММК» приобрело новое оборудование для лаборатории медсанчасти.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», почти 40 миллионов рублей выделила компания модернизацию клинико-диагностической лаборатории АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть».

Оборудование закуплено в рамках стратегической программы развития клиники, которая была утверждена председателем Совета директоров ПАО «ММК» Виктором Рашниковым и генеральным директором ПАО «ММК» Павлом Шиляевым. Первые новинки поступили в лабораторию еще летом.

«Переоснащаем лабораторию мы по нескольким направлениям, – говорит главный врач АНО «ЦКМСЧ» Максим Домашенко. – Первое – актуальная в период пандемии коронавируса ПЦР-диагностика. У нас есть несколько анализаторов, которые позволяют работать замкнутом цикле – от получения биоматериала до автоматической выдачи результатов анализов. Ответ отдаем, как и положено, в течении 48 часов, и даже стараемся сократить это время. И это при минимальном количестве задействованного персонала. Все, что можно было автоматизировать, автоматизировано. Следует отметить, что чистота верификации наших исследований более 85 процентов. Мы по данным видам исследований получили статус «референсная» лаборатория, результаты которой не требуют подтверждения в лабораториях более высокого уровня, не только по приказу Министерства здравоохранения, но и на основании заключения Роспотребнадзора».

Среди новинок лаборатории особенно выделяются анализаторы Lazurite и роботизированная станция Tecan Freedom Evo, позволяющая автоматически выполнять раскапывание образцов и реагентов. А самым большим помощником в исследовании биоматериалов для диагностики COVID-19 для врачей КДЛ медсанчасти стала автоматическая станция для выделения нуклеиновых кислот Kingfisher Flex.

«Это единственная подобная станция в Челябинской области, – говорит заведующий клинико-диагностической лабораторией АНО «ЦКМСЧ» Степан Тюрин. – Благодаря ей наша производственная мощность в сутки увеличилась до 1000 исследований. В среднем сейчас мы обрабатываем от 500 до 700 проб в день. Это больше, чем все остальные лаборатории Магнитогорска вместе взятые. Например, в ноябре мы провели 15888 ПЦР-исследований».

Стоит отметить, что до конца года в клинико-диагностическую лабораторию АНО «ЦКМСЧ» поступит еще несколько наименований оборудования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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