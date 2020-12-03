В Магнитогорске кот разворотил медцентр

Кот, пробравшись в магнитогорский медицинский центр, устроил там ночной погром.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГК «Право роста», инцидент произошел в ночь на среду, 2 сентября.

«Сигнал тревоги пришел из медицинского центр Океан здоровья. При осмотре объекта не нашли никого, кроме кота, который сбежал, увидев открытую дверь», – рассказали в охранном предприятии.

Как хвостатый попал внутрь, неизвестно. Но незваный гость умудрился раскурочить потолочную плитку и сорвать несколько креплений. Вероятно, животное пыталось выбраться из «плена» между потолком и навесным покрытием.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.12.20

Уральские металлурги поддержали модернизацию диагностической лаборатории Магнитки. / Минтруд РФ из-за снижения рождаемости скорректирует нацпроект. / Прокуратура оспорила решение суда, закрывшего уголовное дело об элитном поселке на Увильдах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»