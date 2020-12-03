Пенсионер «вложил» 3,7 миллиона рублей в покупки на бирже-призраке

Копейчанин перевел мошенникам 3 миллиона 700 тысяч рублей, играя на «бирже».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции Копейска обратился 68-летний работающий пенсионер с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве.

Мужчина рассказал, что нашел ссылку в Интернете о дополнительном заработке, пройдя по которой оставил заявку. Вскоре ему позвонили из якобы финансовой организации, предложив инвестировать в торги на бирже. Копейчанин в надежде на ощутимую прибыль переводил деньги и делал ставки под диктовку неизвестных.

Пенсионер оказался мужчиной азартным. Войдя во вкус, он перечислил «биржевикам» не только 700 тысяч рублей личных накоплений, но и 3 миллиона рублей, взятые им в кредит в различных банках. Причем уложился всего за два месяца. Однако при попытке вернуть вложенные деньги и обещанную прибыль мужчина дничего не получил, а его «финансовые консультанты» перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления и задержание злоумышленников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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