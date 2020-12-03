В миасском магазине посетитель с ножом напал на продавца, покупателей и фрукты

Странный южноуралец с ножом зачастил в магазин известной сети.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в среду, 2 декабря, в магазине известной федеральной сети в Миассе, в районе Машгородок. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях.

«В магазин забегает с виду нормальный парень, одет хорошо, с ножом! Тыкал ножом в банкомат, пытался ткнуть в продавца. Он уворачивался, пытался стулом оттолкнуть его, – рассказала непосредственная участница событий. – Тот псих побежал к фруктам, что-то отрезал, ел, потом опять в сторону кассы побежал. Опять махал перед продавцом. Потом схватил мои продукты – хорошо хоть не успела оплатить – и убежал!"

По словам женщины, как только незваного гостя увидели, сразу же вызвали охрану. При этом сотрудники магазина говорят, что подобные визиты странный мужчина наносит не первый раз.

По информации пресс-службы отдела полиции по Миассу, неадекватного посетителя задержали и поместили в ИВС. В отношении его возбуждено уголовное дело по факту разбоя.

Челябинск, Виктор Елисеев

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