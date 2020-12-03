В Копейске корпус больницы закрыли из-за COVID-19

В Копейском больнице №1 выявлен очаг коронавируса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, в городской больнице №1 Копейска приостановлена работа хирургического корпуса.

Причиной стало выявление больного коронавирусом.

«Проводятся противоэпидемические мероприятия и дезинфекция помещений, специалисты Роспотребнадзора и министерства здравоохранения побывали на месте. Составлена схема маршрутизации пациентов до ближайших медицинских учреждений в Челябинск», – уточнили в ведомстве.

В настоящее время в медицинском учреждении проводится эпидрасследование. Хирургический корпус вновь будет открыт по окончании противоэпидемических мероприятий.

Сотрудники ежедневно проходят обследования.

Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, заверили в минздраве.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.12.20

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