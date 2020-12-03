На выборах в Намибии победил Адольф Гитлер

На региональных выборах в Намибии победу одержал Адольф Гитлер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Адольф Гитлер Уунона баллотировался в региональный совет в области Ошана по списку СВАПО – партии левого толка, бессменно находящейся у власти в Намибии с момента получения страной независимости в 1990 году (до этого территория страны была оккупирована ЮАР). В бывшем немецком поселении, где до сих пор сохранились немецкие названия улиц и имена, он получил 85%, что позволило африканцу попасть в областной совет. Политик заручился поддержкой 1 тысячи 196 избирателей.

В интервью немецкому изданию Bild Уунона заявил, что в честь Гитлера его назвал отец. «Он, вероятно, не понимал, что олицетворял Адольф Гитлер», – отметил политик. И признался, что в детстве считал это совершенно нормальным именем.

«Только будучи подростком, я понял, что этот человек хотел покорить весь мир», – рассказал он. Заверив при этом, что сам к мировому господству не стремится.

Адольф Гитлер теперь выглядит так

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