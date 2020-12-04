Левые готовы выйти на акции протеста в Челябинске и Миассе

«Новые социалисты» готовят акции протеста в двух городах Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активисты движения «За новый социализм» намерены выйти 6 декабря на акции протеста в Челябинске и Миассе. Эта информация распространяется среди сторонников движения.

Среди требований готовящихся уличных акций: привлечение силовых структур к контролю за действиями партии «Единая Россия» с целью выявления фактов коррупции, освобождение лидера социалистов Николая Платошкина, обвиняемого в призывах к массовым беспорядкам и распространении фейк-ньюс, а также прекращение уголовного преследования активистов движения.

Кроме того, среди требований – отказ от выделения в Миассе участка под технопарк, на территории которого планируется размещение логистического центра торговой сети Wildberries.

Не исключено, что акции протеста пройдут в виде «прогулок». На официальных ресурсах организации информации о них нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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