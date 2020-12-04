Власти Златоуста несколько месяцев не могут разобрать руины снесенного аварийного дома

Общественники потребовали у златоустовских чиновников разобраться с развалинами снесенного дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественники сравнили снесенный дом в Златоусте с позабытым за ненадобностью детским конструктором, который в итоге всем мешает. К истории многострадальной двухэтажки по Советской, 1, вернулись активисты организации «Гражданский патруль».

В 2019 и 2020 общественники неоднократно рассказывала о проблемах его жильцов. Ветшающее здание постепенно рассыпалось, а в конце октября 2019 года в доме рухнул потолок, чудом не придавив детей. После пожара людей так и не переселили. Четыре семьи остались жить в доме.

Прокуратура тогда сообщила горожанам, что оснований для прокурорского реагирования не имеется, так как люди сами отказались от переезда в маневренный фонд. При этом прокуроры умолчали, что жильцам предложили для переезда аварийное общежитие, в котором условия были ненамного лучше.

Общественная организация неоднократно предупреждала городскую администрацию, что дом вот-вот рухнет, но от общественников отмахивались. В июле 2020 года в доме вывалилась целая стена, чудом никого не убив. Жильцы все-таки съехали в маневренный фонд, буквально за несколько дней до обрушения. После такого вопиющего случая игнорировать проблему местная администрация уже не смогла. Дом снесли еще летом. Но обломки бросили на прежнем месте, не удосужившись расчистить место.

«Городская администрация напоминает мне забывчивых детей, которые уходят спать, разбросав по ковру кубики лего, а потом ты ночью встаешь попить и обязательно наступишь босой ногой на какой-то фрагмент. Эта привычка все делать наполовину характеризует чиновников не с лучшей стороны», – прокомментировал ситуацию представитель общественников.

Активисты обратились в городскую администрацию с просьбой убрать развалины. Общественники отметили, что на месте снесенного дома можно построить иной объект: от жилого дома до больницы, найдя пустующему месту лучшее применение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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