Металлурги Магнитки рассказали, как избавиться от рутинной работы

ММК поделился опытом на отраслевом IT-форуме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 3 декабря в режиме онлайн состоялся второй отраслевой форум «Информационные технологии в металлургии и металлообработке», участие в котором приняли представители ММК.

Об опыте развития электронного документооборота в Группе ПАО «ММК» рассказала руководитель проекта «АТАЧ» ООО «ММК-Информсервис» Дина Бахарева. Система электронного документооборота, спроектированная и реализованная отделом корпоративных разработок ООО «ММК-Информсервис», успешно функционирует на ММК уже несколько лет. В настоящее время она охватила все общества Группы компаний (свыше 60 организаций), избавив более 40 тысяч сотрудников от рутинной работы с бумажными документами.

Система электронного документооборота позволяет автоматизировать весь спектр задач по работе с документами: создание, согласование, подписание, выдачу поручений и контроль их исполнения. Разработка помогает ускорить информационные потоки на предприятии, организовать единое информационное пространство, экономить рабочее время сотрудников. Ее основными преимуществами являются простой, интуитивно понятный интерфейс, высокое быстродействие, возможность работы с мобильных устройств в любой точке мира.

В ходе разработки системы применены инновационные подходы к формированию интерфейса и алгоритмов работы системы. Коммерческую версию системы электронного документооборота, названную «АТАЧ» в честь прежнего названия горы Магнитной, ООО «ММК-Информсервис» предлагает для продажи всем заинтересованным сторонам.

Необходимо отметить, что система АТАЧ находится в постоянном развитии и дорабатывается в соответствии с требованиями заказчиков. В частности, в этом году специалистами отдела корпоративных разработок ООО «ММК-Информсервис» разработана и внедрена возможность подписания документов в системе электронного документооборота ПАО «ММК» с помощью мобильных устройств – планшетов и смартфонов. Новая разработка позволяет специалистам и руководителям Группы компаний ПАО «ММК», используя «облачную» квалифицированную электронную подпись, заверять подлинность необходимых для работы документов и отсылать их из любой точки мира и с любого устройства.

Кроме того, компания участвует в федеральном эксперименте (в соответствии с Федеральным законом от 24.04.2020 № 122-ФЗ) по использованию электронных документов, связанных с работой сотрудников. В рамках эксперимента готовится новый модуль «Кадровый ЭДО», в котором предполагается перевод в электронный вид целого ряда документов, в отношении которых трудовым законодательством Российской Федерации предусмотрено оформление на бумажном носителе, – трудового договора, приказа о приеме на работу, графика отпусков и т.п.

Другое важное направление цифровизации в Группе ПАО «ММК» – программная роботизация различных бизнес-процессов с помощью технологии RPA (Robotic Process Automation). Об этом рассказал в своем докладе ведущий специалист Центра компетенций RPA и инноваций ООО «ММК-Информсервис» Сергей Красильников. Центр был создан в 2018 году, и за время своей работы достиг значительных успехов. В рамки проекта программной роботизации входят основные функциональные направления: финансы и экономика, бухгалтерский учет, снабжение и логистика, кадры и персонал.

Программные роботы помогают сотрудникам вести учет и оплату сырья, обрабатывать электронные больничные листки, оформлять заказы на трудовые книжки, анализировать использование транспорта, вести учет производительности труда, собирать и систематизировать данные из различных источников, проводить сверку различных документов, формировать отчеты и многое другое. Все внедренные роботы стали эффективными цифровыми помощниками, которые позволили не только освободить людей от рутинных операций, но и расширить их возможности за счет выполнения роботами задач, на которые раньше просто не хватало времени.

В планах развития этого направления предполагается охват всех подразделений Магнитогорского металлургического комбината, а также обществ Группы. На сегодняшний день в промышленной эксплуатации находятся порядка ста программных роботов RPA. Интеграция программной роботизации и таких технологий как AI (искусственный интеллект), ML (машинное обучение) и NLP (методы обработки естественного языка) позволяет ММК использовать программных роботов RPA для решения все более сложных задач.

Успешный практический опыт ООО «ММК-Информсервис» в сфере RPA является востребованным и уже нашел применение за пределами Группы ММК. В настоящее время проводится серия профильных вебинаров. Кроме того, в 2020 году Магнитка стала площадкой для проведения международной конференции «RPA Connect 4.0» с участием российских и зарубежных компаний – лидеров в сфере информационных технологий и цифровизации бизнеса. На конференции представители ООО «ММК-Информсервис» поделились немалым накопленным опытом программной роботизации с другими участниками мероприятия.

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