Жительница Южного Урала «заработала» 1 тысячу рублей и 7,5 лет колонии

Жительница Кыштыма осуждена за незаконный сбыт наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Кыштымский городской суд признал 37-летнюю местную жительницу виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

По версии следствия женщина, не имевшая постоянного места работы, в сети «Интернет» договорилась с неизвестным об организации сбыта наркотических средств.

Она действовала на территории Кыштыма с августа 2019 года: по телефону получала сведения о месте размещения наркотических средств, расфасовывала их в полимерные свертки, размещала в местах скрытого хранения, сведения о месте размещения наркотиков сообщала неустановленному лицу для дальнейшего их сбыта.

В сентябре 2019 года ее задержала полиция, при задержании изъят мобильный телефон, в котором сохранились сведения о месте скрытого размещения наркотических средств, из которого впоследствии изъяли сверток с 2,65 грамма синтетического наркотика.

«Противоправной деятельностью осужденная занялась с целью получения дохода, при этом из материалов уголовного дела следует, что она перевела неустановленном улицу денежные средства в сумме 5000 рублей в качестве депозита за возможность начать «работать», при этом за свою незаконную деятельность получила денежные средства двумя переводами в сумме 2000 рублей и 3928 рублей», – рассказала в надзорном ведомстве. То есть «заработала» она на распространении наркотиков меньше тысячи рублей.

Суд приговорил женщину к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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