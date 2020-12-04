Детский сад в Еманжелинске заплатит 30 тысяч рублей за сломанный зуб воспитанника

Прокуратура Еманжелинска требует возмещения морального ущерба для маленького мальчика, получившего травму в детском саду.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Еманжелинска провело проверку по факту получения травмы 4-летним воспитанником детского сада.

«Проверкой установлено, что в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками учреждения ребенок упал на прогулке на территории детского сада, вследствие чего получил травму в виде перелома коронки зуба справа и сотрясение головного мозга. Согласно заключению эксперта, указанные повреждения расцениваются как повреждения, причинившие легкий вред здоровью», – уточнили в областной прокуратуре.

По результатам проверки руководителю дошкольного учреждения внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого виновный сотрудник учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности

Кроме того, в интересах малолетнего прокурор обратился в суд с иском о взыскании с дошкольного учреждения 30 тысяч рублей в счет возмещения компенсации морального вреда.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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