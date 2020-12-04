Южноуральский бизнес наращивает убытки и накапливает долги

Южноуральский бизнес продолжает нести убытки и накапливать долги.

Как сообщили РИА «Новый День» в КСП Челябинской области, доля прибыльных организаций в сентябре снизилась на 2,1% по отношению к предыдущему году и составляет 67,1% от общего числа.

Совокупная прибыль снизилась на 26% или 39 млрд рублей.

Просроченная кредиторская задолженность увеличилась на 12,8% или 3,9 млрд рублей, в том числе долги по банковским кредитам выросли на 22% или 6 млрд. Просроченная задолженность по кредитам с начала года составила 32,6 млрд рублей.

Просроченная дебиторская задолженность возросла на 32% или 11,2 млрд.

Челябинск, Павел Зварзин

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