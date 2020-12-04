На Южном Урале пограничники нашли в фуре 120 тысяч порций снюса

Сотрудники пограничного управления в Троицком районе выявили крупную партию некурительных смесей и биологически активных добавок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе пограничного управления УФСБ России по Челябинской области, 120 тысяч порций снюса и более 131 тысячи капсул сильнодействующих препаратов предназначались для отправки в крупные города России.

«В ходе осмотра грузового транспортного средства, следовавшего на въезд в Российскую Федерацию, пограничниками выявлены биологически активные добавки иностранного производства «Устранение лишнего веса, устранение токсичности, уход за кожей» в объеме 113 499 капсул, «B-FIT» в количестве 18 тысяч капсул, предположительно содержащих запрещенное к свободному обороту на территории РФ сильнодействующее вещество «сибутрамин».

Кроме этого, в сборном грузе товаров выявлено 6 тысяч коробок некурительной табачной смеси (снюс) общим объемом 120 тысяч индивидуальных порций, не имеющих соответствующих маркировок.

По результатам проведенных мероприятий пограничниками установлено, что груз направлялся на один из расположенных в Екатеринбурге складов, после чего планировалось его распределение для отправки в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Грозный, Сочи, Казань, Уфу, Новосибирск, Иркутск и ряд других городов.

В рамках межведомственного взаимодействия выявленный груз изъят и передан сотрудникам межмуниципального отдела «Троицкий» ГУ МВД России по Челябинской области для направления на экспертизу и принятия процессуального решения.

Ранее, 1 декабря текущего года, пограничным управлением в пункте пропуска Бугристое было выявлено 18346 капсул и 5400 грамм препаратов в виде порошка, предположительно также содержащих запрещенное к свободному обороту на территории РФ сильнодействующее вещество «сибутрамин».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.12.20

В России на «дистанционку» переведено 20% школьников. / Южноуральский бизнес наращивает убытки и накапливает долги. / Детский сад в Еманжелинске заплатит 30 тысяч рублей за сломанный зуб воспитанника. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»