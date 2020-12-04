В Челябинскую область поступила первая партия вакцина от коронавируса, разработанная специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи, – 1 тысяча доз.
Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве Челябинской области, по муниципалитетам вакцину начнут развозить в понедельник, 7 декабря.
Еще 2 тысячи доз должны поступить в ближайшее время.
В первую очередь планируется прививать группы риска:
- медицинских и социальных работников;
- учителей школ;
- преподавателей вузов и ссузов;
- сотрудников полиции.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 04.12.20
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