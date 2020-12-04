В Челябинскую область поступила первая партия вакцина от коронавируса

В Челябинскую область поступила первая партия вакцина от коронавируса, разработанная специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи, – 1 тысяча доз.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве Челябинской области, по муниципалитетам вакцину начнут развозить в понедельник, 7 декабря.

Еще 2 тысячи доз должны поступить в ближайшее время.

В первую очередь планируется прививать группы риска:

медицинских и социальных работников;

учителей школ;

преподавателей вузов и ссузов;

сотрудников полиции.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 04.12.20

«Сравнимо с доходами от продажи оружия…»: Матвиенко назвала нарушителями всех, кто отказался от эксперимента с маркировкой воды. / На Южном Урале пограничники нашли в фуре 120 тысяч порций снюса. / В России на «дистанционку» переведено 20% школьников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»