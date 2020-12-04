Под Челябинском легковушка врезалась в маршрутку. Два человека погибли

В Сосновском районе «Лада Гранта» врезалась в маршрутное такси, ехавшее из Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 4 декабря, около 12:40 на 5 км автодороги Рощино – Новое поле на территории Сосновского района.

21-летний, управляя автомобилем «Лада Гранта», по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом «Некст», следовавшим по маршруту №134 «Поворот ЧМК – Поселок Рощино».

В результате ДТП шофер легковушки получил травмы и был госпитализирован (находится в коме), его пассажиры, две девушки 18 лет, скончались на месте происшествия.

Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. На данный момент установлено, что автомобилем «Лада Гранта» управлял гражданин Таджикистана, направлялся со стороны поселка Рощино. В маршрутке находилось 8 человек, один из ее пассажиров также пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.12.20

В Челябинскую область поступила первая партия вакцина от коронавируса. / «Сравнимо с доходами от продажи оружия…»: Матвиенко назвала нарушителями всех, кто отказался от эксперимента с маркировкой воды. / На Южном Урале пограничники нашли в фуре 120 тысяч порций снюса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»