Пожилую челябинку приставы задержали из-за «ковидного» штрафа в 1 тысячу рублей

В Челябинске приставы конвоировали горожанку сначала в отдел ССП, затем – в суд из-за штрафа в тысячу рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 59-летняя жительница Челябинска, страдающая хроническим заболеванием, намерена пожаловаться на действия судебных приставов в прокуратуру. По словам челябинки, сотрудники ФССП пришли к ней домой с утра пораньше и, не дав привести себя в порядок и выпить назначенные лекарства, увезли сначала к себе в отдел, а затем – в мировой суд.

Поводом для визита приставов стал неоплаченный штраф в 1 тысячу рублей. Как рассказала женщина, обитающая в элитном жилом комплексе в центре Челябинска, штраф она должна была заплатить за посещение магазина без медицинской маски.

Это случилось еще в июле нынешнего года. Зайдя в торговый зал, она увидела, что посетителей нет и решила не надевать маску, висевшую у нее на шее. Нацепила ее только у кассы. Это заметили патрулировавшие территорию сотрудники Росгвардии. Они-то и остановили горожанку на выходе из магазина, составив административный протокол.

Суд по ее делу прошел в августе без участия женщины и приговорил челябинку к уплате штрафа в 1 тысячу рублей. Узнав об этом, она попыталась оплатить штраф в Сбербанке, но там ей отказали, сказав, что необходимо указать УИН, а у нее его нет. И посоветовали либо вновь связаться с судом, либо просто ждать, когда приставы сами спишут сумму штрафа с ее счета.

Но в суде челябинке так и не смогли объяснить, как она может оплатить штраф. Не было никаких угрожающих предупреждений и на ее странице на портале «Госуслуги», а также уведомление о начале исполнительного производства.

Но утром 3 декабря в дверь пожилой челябинки позвонили судебные приставы. «Мне говорят – одевайтесь, поехали. Я сказала, что никуда не поеду, я только встала, еще не пила кучу своих лекарств, которые нужно пить с определенным интервалом. Завела одного из приставов в квартиру и показала, что вот – таблетки, их надо выпить. Предложила дать мне реквизиты, и я оплатила бы все, что надо, в течение пяти минут через Сбербанк, – цитирует горожанку «Знак». – Судебный пристав вошел в положение и позвонил своему руководителю, который, видимо, ведет мое производство. Но тот ему безапелляционно ответил, что меня надо немедленно привезти. Я начала возмущаться, на что мне ответили: не поедете с нами, за вами приедет полиция и вас увезут и закроют в обезьянник на 72 часа».

Челябинка вынуждена была проследовать за приставами в отдел по Центральному району. Там, по ее словам, она пробыла порядка двух часов. При этом одна из представительниц руководства разговаривала с горожанкой, как той показалось, демонстративно невежливо.

Наконец, на нее составили административный протокол и с этой бумагой доставили прямиком в мировой суд. Где женщине пришлось провести еще около часа. Наконец, судья принял решение по ее делу, выписав еще один штраф на тысячу рублей.

Теперь горожанка готовит жалобы на действия приставов в прокуратуру и руководству Федеральной службы судебных приставов.

Впрочем, в Центральном отделе УФССП считают, по данным издания, что действовали строго в рамках закона, а женщине до столь ошеломляющего визита все-таки дважды оставляли в двери уведомления о начале исполнительного производства и необходимости связаться с приставами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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