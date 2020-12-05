Число больных COVID-19 в Челябинской области превысило 28 тысяч человек

Заболеваемость коронавирусом на Южном Урале продолжает расти.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 5 декабря в регионе подтверждено 28150 случаев заболевания COVID-19 (+ 303 новых подтверждения ко вчерашнему дню, из них школьников – 3 человека).

Больных COVID-19 – 9306 человек. За прошедшие сутки выписаны 232 человека. Всего 17860 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Умерло 12 человек. От COVID-19 – пациент 52 лет и женщины 55 и 73 лет, у других ковид был сопутствующим заболеванием.

Челябинск, Виктор Елисеев

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