В центре Челябинска на ходу загорелся автобус с пассажирами

Маршрутка с пассажирами вспыхнула в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 5 декабря, рядом с Публичной библиотекой.

Автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №22 «Парковый – Училище (ЧКПЗ)» в сторону микрорайона Парковый загорелся на проспекте Ленина во время движения.

В момент возгорания в маршрутке находились пассажиры. Они покинули салон самостоятельно. По предварительным данным, никто не пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.12.20

Число больных COVID-19 в Челябинской области превысило 28 тысяч человек. / ТСЖ требует демонтировать подъемник для инвалида, на котором успел попиариться южноуральский губернатор. / Все карты на стол: 2020 год раскрыл бессилие российской власти. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»