В центре Челябинска на ходу загорелся автобус с пассажирами

Маршрутка с пассажирами вспыхнула в Челябинске.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 5 декабря, рядом с Публичной библиотекой.
Автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №22 «Парковый – Училище (ЧКПЗ)» в сторону микрорайона Парковый загорелся на проспекте Ленина во время движения.
В момент возгорания в маршрутке находились пассажиры. Они покинули салон самостоятельно. По предварительным данным, никто не пострадал.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 05.12.20
Число больных COVID-19 в Челябинской области превысило 28 тысяч человек. / ТСЖ требует демонтировать подъемник для инвалида, на котором успел попиариться южноуральский губернатор. / Все карты на стол: 2020 год раскрыл бессилие российской власти. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube